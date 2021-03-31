Ученый из Петербурга признан самым продуктивным и молодым автором в области наук о материалах

Автор: Сергей Агутин
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Профессор университета ИТМО Сергей Макаров был удостоен премии Research Excellence Award Russia 2021.

ИТМО Сергей Макаров
Фото: пресс-служба Университета ИТМО

Награды Сергей Макаров удостоен как самый продуктивный и молодой автор в области наук о материалах. Премией был отмечен его вклад в развитие инженерных наук и технологии посредством работ по фотонике.

Премию Research Excellence Award Russia 2021 вручают наиболее успешным российским ученым, получившим признание на международной арене.

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