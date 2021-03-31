Ученый из Петербурга признан самым продуктивным и молодым автором в области наук о материалах

Профессор университета ИТМО Сергей Макаров был удостоен премии Research Excellence Award Russia 2021.
Награды Сергей Макаров удостоен как самый продуктивный и молодой автор в области наук о материалах. Премией был отмечен его вклад в развитие инженерных наук и технологии посредством работ по фотонике.
Премию Research Excellence Award Russia 2021 вручают наиболее успешным российским ученым, получившим признание на международной арене.
Вам будет интересно
Олимпиада «Юный предприниматель и финансовая грамотность» для учащихся 1-9 классов пройдет с апреля по май в онлайн-формате во всех регионах...
30.03.2021 105