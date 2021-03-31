Диетолог раскрыла суточную норму кофе

По словам главного диетолога департамента здравоохранения Москвы Антонины Стародубовой, строгих запретов на объем выпиваемого кофе в день нет.

Однако, по мнению эксперта, из-за раздражающего действия на организм кофеина этот напиток следует употреблять с осторожностью.

«Как правило, резких запретов не существует, 1-2 чашки кофе в день – не крепкий или с молоком – можно позволить», – уточнила Антонина Стародубова

Некоторые специалисты предлагают ограничивать кофеин, употребляя не более 3 мг кофеина на один килограмм массы тела. Согласно этой пропорции, при 70 кг можно себе позволить не более 210 мг кофеина (2-3 маленькие чашки эспрессо).