Диетолог раскрыла суточную норму кофе

По словам главного диетолога департамента здравоохранения Москвы Антонины Стародубовой, строгих запретов на объем выпиваемого кофе в день нет.
Однако, по мнению эксперта, из-за раздражающего действия на организм кофеина этот напиток следует употреблять с осторожностью.
«Как правило, резких запретов не существует, 1-2 чашки кофе в день – не крепкий или с молоком – можно позволить», – уточнила Антонина Стародубова
Некоторые специалисты предлагают ограничивать кофеин, употребляя не более 3 мг кофеина на один килограмм массы тела. Согласно этой пропорции, при 70 кг можно себе позволить не более 210 мг кофеина (2-3 маленькие чашки эспрессо).
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30.03.2021 133