Фото: наркодилеров с 18 000 таблеток задержали в Петербурге

В ходе антинаркотического рейда сотрудники полиции обратили внимание на BMW 5-Series возле кладбища.
У двоих мужчин, находившихся рядом с иномаркой, при себе было обнаружено 3,5 килограмма наркотических таблеток. Предварительная стоимость партии – 10 миллионов рублей.
По версии следствия, задержанные планировали сделать закладку – так называемый мастер-клад, с помощью которого продают наркотики в даркнете.
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30.03.2021 112