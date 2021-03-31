Фото: наркодилеров с 18 000 таблеток задержали в Петербурге

В ходе антинаркотического рейда сотрудники полиции обратили внимание на BMW 5-Series возле кладбища.

У двоих мужчин, находившихся рядом с иномаркой, при себе было обнаружено 3,5 килограмма наркотических таблеток. Предварительная стоимость партии – 10 миллионов рублей.

По версии следствия, задержанные планировали сделать закладку – так называемый мастер-клад, с помощью которого продают наркотики в даркнете.