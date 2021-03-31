Фото: наркодилеров с 18 000 таблеток задержали в Петербурге

Автор: Сергей Агутин
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В ходе антинаркотического рейда сотрудники полиции обратили внимание на BMW 5-Series возле кладбища.

наркодилеров задержали в Петербурге
Фото: telegram-канал Mash на Мойке

У двоих мужчин, находившихся рядом с иномаркой, при себе было обнаружено 3,5 килограмма наркотических таблеток. Предварительная стоимость партии – 10 миллионов рублей.

По версии следствия, задержанные планировали сделать закладку – так называемый мастер-клад, с помощью которого продают наркотики в даркнете.

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30.03.2021 112
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