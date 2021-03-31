Двое братьев-подростков ограбили 22-летнего студента на 53 тыс. рублей в Луге-3

По информации ivbg.ru, 30 марта в полицию Лужского района обратился 22-летний студент. На него напали возле кафе по улице Госпитальная в поселке Луга-3.

Двое неизвестных ему молодых людей силой отобрали у него мобильный телефон и с места происшествия скрылись. Через мобильное приложение на устройстве со счета пострадавшего украли 53 тысячи рублей.

Подозреваемые в грабеже были оперативно задержаны. Ими оказались 16-летние братья, местные жители.