Мастер по стиральным машинам погиб от удара током, разбирая розетку в Янино

По информации ivbg.ru, 30 марта около 20:00 в полицию Всеволожского района обратилась 40-летняя жительница Янино.

По словам женщины, к ней в квартиру приехал мастер для подключения стиральной машинки. Ему понадобилось демонтировать розетку. В процессе его ударило током.

Прибывшие на место происшествия сотрудники скорой помощи констатировали смерть мужчины. Установлено, что погибший – 51-летний уроженец Украины.