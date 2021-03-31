Дождь с мокрым снегом и до +9 градусов ожидается в Ленобласти 1 апреля

В четверг, 1 апреля, в Ленобласти ожидается облачная с прояснениями погода, сообщает ФГБУ «Северо-Западное УГМС».
Местами пройдет небольшой дождь с мокрым снегом. Ветер западный, северо-западный умеренный. Температура воздуха ночью +2…-3°C, днем +4…+9°C. Ночью и утром на дорогах местами будет скользко.
В Гидрометцентре пообещали россиянам теплую весну и лето. С апреля по сентябрь средние температуры воздуха в России будут около нормы и даже выше. Теплая погода в Северо-Западном федеральном округе ожидается уже в апреле.