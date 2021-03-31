Вакцинация домашних животных от COVID-19 будет стоить около 500 рублей

Автор: Гузель Галимова
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Ранее ivbg.ru сообщал, что в России зарегистрировали первую в мире вакцину против COVID-19 для животных, разработанную учеными Россельхознадзора.

Стоимость российской вакцины против COVID-19 для животных составит 588 рублей за две дозы, их будут вводить с промежутком в 21 день. Это отпускная цена со стороны разработчика, сообщила советник главы Россельхознадзора Юлия Мелано. Для обычных граждан стоимость вакцинации составит около 500 рублей.

Напомним, массовое производство вакцины от COVID-19 для животных может быть запущено в апреле 2021 года. В препарате заинтересованы и в других странах.

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31.03.2021 58
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