Вакцинация домашних животных от COVID-19 будет стоить около 500 рублей

Ранее ivbg.ru сообщал, что в России зарегистрировали первую в мире вакцину против COVID-19 для животных, разработанную учеными Россельхознадзора.

Стоимость российской вакцины против COVID-19 для животных составит 588 рублей за две дозы, их будут вводить с промежутком в 21 день. Это отпускная цена со стороны разработчика, сообщила советник главы Россельхознадзора Юлия Мелано. Для обычных граждан стоимость вакцинации составит около 500 рублей.

Напомним, массовое производство вакцины от COVID-19 для животных может быть запущено в апреле 2021 года. В препарате заинтересованы и в других странах.