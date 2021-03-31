Медсестру из Волосов осудили за подделку документов

Автор: Гузель Галимова
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Волосовский районный суд назначил полгода ограничения свободы медсестре за покушение на подделку документов. Приговор в законную силу не вступил.

Как сообщает пресс-служба судов Ленобласти, в приемное отделение местной больницы наряд ДПС доставил водителя. При проверке медсестра за мужчину дунула в алкотектор, он ожидаемо показал отсутствие алкоголя в крови. После получения результатов женщина передала заведомо ложные сведения врачу для внесения их в акт.

В свою очередь врач не внес такой результат, но записал, что сведения были подделаны. Было возбуждено уголовное дело.

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31.03.2021 64

 

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