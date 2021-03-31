Голикова: Россия возвращается к плановой работе системы здравоохранения

Вице-премьер Татьяна Голикова заявила о возвращении системы здравоохранения России к плановой работе.

Она отметила, что сейчас в стране развернуто 119 тысяч коек для пациентов с COVID-19 и пневмонией. Зимой их количество было 279 тысяч.

«Мы возвращаемся к плановой работе системы здравоохранения, а значит, восстанавливаем диспансеризацию и профосмотры», — подчеркнула вице-премьер.

В Ленобласти за минувшие сутки коронавирус обнаружили у 94 человек. Общее число заболевших — 39 866, выздоровели — 36 830. А в Ивангороде началась вакцинация от COVID-19 россиян, проживающих в Эстонии.