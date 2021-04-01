В Приозерском районе мужчина погиб, провалившись под лед

Спасатели извлекли его тело из реки.

В среду, 31 марта, под лед на реке Вуокса провалился мужчина. Инцидент произошел неподалеку от поселка Мельниково Приозерского района Ленобласти. На помощь прибыли спасатели, но мужчина уже погиб. Они извлекли тело из воды и передали сотрудникам полиции.

Напомним, что в Ленобласти и Петербурге продолжает действовать запрет выхода на лед. Только за март 2021 года в 47 регионе с оторвавшихся льдин было спасено более 100 человек.