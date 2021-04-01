Симфонический оркестр Ленобласти открывает весенний сезон джазовой музыкой

3 апреля в честь композитора и пианиста Анатолия Кальварского на сцене Дворца искусств Ленобласти пройдет концерт симфоджазовой музыки.

Анатолий Кальварский – автора многих хитов Михаила Боярского, Николая Караченцова, Андрея Миронова, Эдиты Пьехи, Людмилы Гурченко и многих других, празднует в этом году 87 день рождения. Отметим, что он будет лично импровизировать за роялем в сопровождении Cимфонического оркестра.

Начало мероприятия в 19.00.

Напомним, что Ленинградская область выкупила здание бывшего петербургского Дома культуры имени Горького и сделала его своим Дворцом искусств. ранее от покупки ДК отказалось правительство Северной столицы.