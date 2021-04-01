Госэконадзор Ленобласти выписал «мусорных» штрафов за март на 2,4 млн рублей

В течение марта в регионе ликвидировано 28 несанкционированных свалок объемом 1,3 тысячи кубических метров. Это на треть больше, чем в 2020 году.

За март 2021 года инспекторы комитета Госэконадзора Ленобласти провели 64 выездные проверки. Было возбуждено 94 административных дела, выдано 16 предостережений о недопустимости нарушения требований охраны окружающей среды. Общая сумма штрафов составила 2,4 млн рублей — на 1 млн рублей больше, чем в 2020 году.

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Отметим, что всего с начала 2020 года лесными инспекторами проведено более 36 тысяч патрулирований. Ликвидировано 600 свалок. В ходе рейдов, которые проводятся совместно с сотрудниками полиции и арендаторами лесных участков лесные инспекторы выявили более 900 нарушений, в настоящее время возбуждено более 650 административных дел, наложено штрафов на сумму больше 127,8 млн руб.

О нарушениях и перебоях с вывозом мусора жители Ленобласти могут сообщать по телефону горячей линии 8 (812) 207-18-18 или в соцсетях областного регоператора.