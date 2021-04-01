В центре Москвы произошла массовая авария: за рулем был известный блогер Эдвард Бил

Автор: Гузель Галимова
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Сегодня, 1 апреля, в центре Москвы на Смоленской площади произошла крупная авария с участием пяти автомобилей. ДТП устроил youtube-блогер Эдвард Бил, выехав на встречку.

В результате столкновения пострадала одна женщина, она находится в реанимации. 

Департамент транспорта Москвы сообщает, что автомобиль Audi RS 6, на которой блогер устроил ДТП, сняли с учета еще в январе. С начала этого года на машину было зарегистрировано 400 нарушений скоростного режима.

Фото из открытых источников.
В центре Москвы произошла массовая авария: за рулем был известный блогер Эдвард Бил Эдвард Бил, Москва, ДТП, блогер, авария
В центре Москвы произошла массовая авария: за рулем был известный блогер Эдвард Бил Эдвард Бил, Москва, ДТП, блогер, авария
В центре Москвы произошла массовая авария: за рулем был известный блогер Эдвард Бил Эдвард Бил, Москва, ДТП, блогер, авария
В центре Москвы произошла массовая авария: за рулем был известный блогер Эдвард Бил Эдвард Бил, Москва, ДТП, блогер, авария

По информации Mash, по результатам медосвидетельствования Эдвард Бил был трезв в момент аварии, результаты анализа крови на наркотики будут готовы позже.

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