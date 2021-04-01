Оздоровительным лагерям Ленобласти разрешат работу практически в прежнем режиме

Автор: Анастасия Щербакова
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Рейтинг лучших детских лагерей в ленинградской области
Фото: Детский оздоровительный лагерь «Чайка», Ленобласть

Летом прошлого года лагеря разрешали заполнять лишь наполовину. В этом году разрешили поднять планку до 75%.

Пресс-служба администрации Ленинградской области сообщила о снятии части «ковидных» ограничений, связанных с оздоровительными лагерями. Теперь их разрешат заполнять на 75%, вместо прежних 50%, как было прошлым летом. Эти изменения были внесены в требования СанПиН по отдыху и оздоровлению региона.

Также в лагерях хотят наладить схему организации медицинской помощи и маршрутизации больных. За 3 дня до начала рабочей смены персоналу нужно сдать тест на коронавирус, а работникам пищеблоков потребуется пройти обследования на наличие норо-, рота- и других вирусных возбудителей кишечных инфекций.

Ранее мы писали о том, что МФЦ Ленобласти начали прием заявлений на перерасчет выплат на детей.

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01.04.2021 53
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