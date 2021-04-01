МФЦ Ленобласти начали прием заявлений на перерасчет выплат на детей

С 1 апреля в России вступили в силу новые правила начисления выплаты на детей от 3 до 7 лет. Заявление на перерасчет уже принимаются

Выплата будет увеличена в соответствии с указом президента России от 10 марта 2021 года на четверть или вдвое, если размер среднедушевого дохода семьи не превышает величину прожиточного минимума на душу населения — 11 289 рублей. Размер выплат будет составлять 50, 75 и 100% величины прожиточного минимума для детей (10 869 рублей), в зависимости от достатка семьи.

Обратите внимание, что расширен список документов, потребуется: паспорт родителей, свидетельство о рождении ребенка или детей, сведения о проживании членов семьи, документы и сведения в зависимости от сложившейся жизненной ситуации.

Обратиться за назначением выплаты можно в районное отделение ЦСЗН, МФЦ или на сайте Госуслуг. Уточнить порядок предоставления услуги и список документов можно по телефону МФЦ Ленобласти 8-800-500-00-47 и по электронной почте info@mfc47.ru

Напомним, что в Ленобласти работает мобильное приложение «Соцзащита», где размещена актуальная информация о мерах социальной поддержки, начислениях и услугах. Оно доступно к бесплатному скачиванию через Google Play и App Store

Также в приложении можно найти ближайшее подразделение социальной защиты.