С 25 марта ледовзрывные работы провели на затороопасных участках рек Сясь, Свирь, Оять, использовав 726 кг взрывчатых веществ.

Спасатели поисково-спасательных отрядов Новой Ладоги и Лодейного Поля в Ленобласти отчитались о выполнении плана проведения ледовзрывных работ. С 25 25 марта выполнили 6 операций по подрыву льда на затороопасных участках рек Сясь, Свирь, Оять.

Для работ задействовали 726 кг взрывчатых веществ на ледовой территории около 12 тысяч квадратных метров. Подрыв ледового покрытия нужен для безаварийный пропуск весеннего половодья, что увеличит шансы на избежать стремительного половодья. Об этом рассказали на сайте правительства Ленинградской области.