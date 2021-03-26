В Ленобласти потратили около 150 кг тротила на первые ледовзрывные работы

Вчера, 25 марта, в Ленобласти начались ледовзрывные работы, чтобы уберечь регион от сильных весенних паводков.

Первые подрывы льда были совершены в Сясьстрое Волховского района. Специалисты прорубили около 30 лунок в устье реки Сясь, в месте впадения реки в Ладожское озеро. И заложили в них около 150 кг тротила.

Фото: 47channel.ru

Следующие взрывные работы запланированы на 26 марта на Свирской губе Ладожского озера, в месте впадения реки Свирь. Остальные мероприятия проведут до 1 апреля на участках рек Свирь, Паша и Оять.