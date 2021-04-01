Сергей Яхнюк вручил благодарственные письма врачам и рассказал о переосмыслении к здравоохранению в период коронавируса.

Депутат Государственной Думы от Ленинградской области, член фракции «Единая Россия» Сергей Яхнюк поблагодарил врачей Соснового Бора, отметив их усилия по борьбе с COVID-19. Яхнюк вручил сотрудникам здравоохранения благодарственные письма и рассказал о их важной роли и заботе государства.

«Пандемия заставила переосмыслить наше отношение к здравоохранению. Многие вопросы решаются, но ряд проблем остается, – заметил представитель ГД РФ. – В частности, проблема укомплектованности кадрами. Необходимо обеспечить медицинским работникам достойную зарплату, обеспечить жильем».

Депутат также упомянул работу федеральной и муниципальной власти в ковидный период. По его словам, именно это позволило обеспечить стабильную работу предприятий, а также поддержать семьи с детьми и помочь работодателям сохранить штат.

Главный врач ЦМСЧ №38 ФМБА России Павел Рязанов рассказал о трудностях, с которыми столкнулась медицина в пандемию. Главврач заявил, что несмотря на сложности удалось сохранить весь спектр медицинской помощи в стационаре.

«В процессе участвовали предприятия, представители власти и волонтеры», – отметил Павел Рязанов.

Павел Рязанов обратился к Депутату Яхнюку с просьбой о помощи медсанчасти по вопросам попадания во все прогрессивные программы и развитию первичного звена и реабилитационного отделения.

Депутат пообещал сделать всё возможное, а также еще раз поблагодарил всех врачей, работающих в условиях пандемии. В знак признательности коллектив ЦМСЧ №38 ФМБА России получил от Сергея Яхнюка кофе-машину.

Благодарственные письма депутата Государственной Думы были вручены врачам-терапевтам Людмиле Шуляк, Ольге Троицкой, Ксении Вовк, медицинским сестрам Алёне Лелявиной, Наталье Корнышевой, Ольге Шелоумовой, медицинскому брату Павлу Голубеву, санитару Юрию Павлову, санитарке Татьяне Лазаревой.

Награды также получили сотрудники Центра гигиены и эпидемиологии №38 ФМБА России: заведующая Татьяна Блинова, заведующая отделом эпидемиологии Юлия Сафронова, помощник врача-эпидемиолога Виктории Родионовой и лаборант Алена Мезенцева, главный санитарный врач Соснового Бора Ираида Егорова.

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Об этом рассказали online47.ru.