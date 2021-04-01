Житель Сланцев исчез при загадочных обстоятельствах — матери он сказал, что его убьют

Житель города Сланцы собрался уехать в другую область на заработки. Перед отъездом он сказал матери странные слова — что его там убьют. Через несколько дней после отъезда мужчина перестал выходить на связь.

Как сообщает 47Channel, по поводу пропажи сына обеспокоенная женщина обратилась по номеру 112 в среду, 31 марта. Известно, что мужчина собирался уехать на работу егерем в Псковскую область. Перед дорогой он сказал своей матери, что его убьют на работе.

Полиция приводит следующие приметы пропавшего: рост 180 сантиметров, плотного телосложения, светлые волосы и голубые глаза. В день отъезда пропавший был одет в черную куртку, бежевые брюки с карманами и серые ботинки. С собой у него была сумка с вещами и документами.