В заброшенном здании на Шотландской улице произошел крупный пожар — видео

Очевидцы происшествия выложили видео, на котором видно, как черные клубы дыма охватили заброшенное и разрешенное здание на Шотландской улице.
О возгорании рассказали в группе ДТП и ЧП | Санкт-Петербург в четверг, 1 апреля. Как сообщает автор ролика, «хвост дыма тянется уже до Митрофаньевского шоссе».
О причинах пожара пока ничего неизвестно. Судя по кадрам, на место прибыл пожарный расчет.
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01.04.2021 47