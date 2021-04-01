Жители одного из домов в Мурино жалуются на голого неадеквата с ножом — видео

«Что с таким можно сделать?», — таким вопросом задается житель одного из домов в Мурино. Через дверной глазок он снял видео, как полностью голый мужчина ходит с ножом по этажу и ломится в квартиры.
Видеоматериал разместили в группе ДТП и ЧП | Санкт-Петербург. На кадрах присутствует ненормативная лексика.
Как сообщает автор публикации, видеозапись ему прислали знакомые.
Информации о пострадавших от рук неадекватного мужчины пока нет. Судя по кадрам, в момент пьяного дебоша, автор видео, вероятно, общался с сотрудниками полиции, однако последовала ли реакция правоохранителей — неизвестно.
За последнее время это не первый подобный случай в Мурино. Ранее мы писали, что неизвестный обнаженный мужчина терроризирует своим непотребным видом жителей Мурино Всеволожского района.