Россия выдала Литве лидера наркоторговцев, прятавшегося в Петербурге

Автор: Сергей Агутин
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Гражданина Литвы, которого на родине подозревают в организации нарколаборатории, задержали в Санкт-Петербурге и экстрадировали из России.

Россия выдала Литве
Фото: пресс-служба МВД РФ

В Литве мужчина подозревается в организации лаборатории по производству метамфетамина в жилой усадьбе в 2016 году. Как считают правоохранители, он был лидером наркоторговцев. Вся его группа была задержана, но ему удалось сбежать.

Мужчину объявили в международный розыск. Задержан он был в Санкт-Петербурге в ноябре 2020 года. После того, как были улажены формальности, 31 марта подозреваемого выдали Литве.

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