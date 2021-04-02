Россия выдала Литве лидера наркоторговцев, прятавшегося в Петербурге

Гражданина Литвы, которого на родине подозревают в организации нарколаборатории, задержали в Санкт-Петербурге и экстрадировали из России.
В Литве мужчина подозревается в организации лаборатории по производству метамфетамина в жилой усадьбе в 2016 году. Как считают правоохранители, он был лидером наркоторговцев. Вся его группа была задержана, но ему удалось сбежать.
Мужчину объявили в международный розыск. Задержан он был в Санкт-Петербурге в ноябре 2020 года. После того, как были улажены формальности, 31 марта подозреваемого выдали Литве.
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