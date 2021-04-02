Под Вырицей автомобиль вылетел в кювет и перевернулся, трое пострадали

ДТП произошло вчера вечером, 1 апреля, у поселка Вырица в Гатчинском районе Ленобласти.

По предварительным данным, Volkswagen под управлением 43-летнего мужчины съехал в кювет и перевернулся. В результате водитель оказался зажат в салоне, спасатели помогли ему выбраться. Его пассажиры — мужчины 34 и 24 лет — смогли выбраться самостоятельно. Их всех госпитализировали.

Утром того же дня в Вартемягах микроавтобус вылетел в кювет и опрокинулся на бок в Вартемягах. В результате с травмами различной степени тяжести госпитализированы три женщины.