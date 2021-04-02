В Ленобласти за сутки выявили 89 новых случаев COVID-19 — данные на 2 апреля

В Ленобласти за минувшие сутки коронавирус обнаружили у 89 человек, об этом свидетельствуют данные Роспотребнадзора. Общее число заболевших — 40 044, выздоровели — 37 011.

Волосовский район: Волосово (+1), Каськово (+1).

Волховский район: Волхов (+2), Колчаново (+1).

Всеволожский район: Мурино (+6), Всеволожск (+7), Кудрово (+1), Янино-1 (+1), Новое Девяткино (+1), Кузьмоловский (+1), пгт. им. Морозова (+1), Старая (+1), Романовка (+1), Гарболово (+1), Хапо-Ое (+1), Рахья (+1), Куйвози (+1), Колтуши (+1) .

Выборгский район: Выборг (+6), Рощино (+2), Советский (+1), Селезнево (+1), Гаврилово (+1), Кирпичное (+1), Лесогорский (+1) .

Гатчинский район: Гатчина (+8), Войсковицы (+1), Сиверский (+1), Малое Верево (+2), Новый Учхоз (+1), тер. ДНП КП Вайя (+1).

Кингисеппский район: Кингисепп (+1), Большая Пустомержа (+1), Ивангород (+2).

Киришский район: Кириши (+2), Могилево (+1).

Кировский район: Кировск (+1), Отрадное (+2), Назия (+2), Мга (+1) .

Лодейнопольский район: Лодейное Поле (+1), Рассвет (+1).

Лужский район: Луга (+1).

Подпорожский район: Подпорожье (+3).

Приозерский район: Приозерск (+2).

Сланцевский район: Сланцы (+2).

Тихвинский район: Тихвин (+2), Сарка (+1) .

Тосненский район: Тосно (+1), Тельмана (+5).

Ранее ВОЗ заявил, что коронавирус мог передаться от летучих мышей к человеку через другое животное. Эта версия считается наиболее достоверной.