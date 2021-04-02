У жителя Гостилиц украли драгоценности, шубы, часы, кольца и серьги на 2 млн рублей

По информации ivbg.ru, 1 апреля в полицию Ломоносовского района обратился 45-летний предприниматель из Гостилиц. В его двухкомнатной квартире пятиэтажного дома на улице Школьной побывал вор.

Чтобы попасть в помещение, злоумышленник подобрал ключи к дверям. Его добычей стали две женские норковые шубы, одна мужская, 10 золотых колец, инкрустированных бриллиантом, изумрудом, рубином и фианитом, несколько комплектов золотых сережек с драгоценными камнями, цепочки, браслеты, золотые мужские часы на кожаном ремне, шесть флаконов женских духов, 200 тысяч рублей и €200.

Материальный ущерб хозяина квартиры составил более 2 миллионов рублей. По факту кражи в особо крупном размере возбуждено уголовное дело.