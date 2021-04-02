Воры побили охранника магазина ради кражи сосисок в тесте и йогурта в Мурино

По информации ivbg.ru, 1 апреля около 14:00 в полицию Всеволожского района сообщили о краже из магазина на улице Шувалова.
Двое посетителей вынесли из торговой точки две сосиски в тесте, йогурт и банку энергетического напитка. Кража попала на камеру видеонаблюдения. Охранник торговой точки догнал их уже на улице. Воры ударили его по голове.
По факту грабежа возбуждено уголовное дело.
Вам будет интересно
Главному нефрологу Петербурга, заведующему отделением Мариинской больницы Александру Земченкову предъявлено обвинение в убийстве супруги в 2010 году. Ранее он был...
01.04.2021 672