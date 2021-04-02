Воры побили охранника магазина ради кражи сосисок в тесте и йогурта в Мурино

По информации ivbg.ru, 1 апреля около 14:00 в полицию Всеволожского района сообщили о краже из магазина на улице Шувалова.

Двое посетителей вынесли из торговой точки две сосиски в тесте, йогурт и банку энергетического напитка. Кража попала на камеру видеонаблюдения. Охранник торговой точки догнал их уже на улице. Воры ударили его по голове.

По факту грабежа возбуждено уголовное дело.