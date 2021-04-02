В число самых комфортных городов страны вошел Петербург и город Кудрово в Ленобласти.

Как сообщает ТАСС, в России увеличилось число комфортных городов для жизни. За год их количество возросло на 6,8% и стало 375. Лидерами рейтинга стали самые крупные мегаполисы страны — Москва (288 баллов), Петербург (249 баллов) и Казань (204 балла).

Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Екатеринбург, Уфу и Красноярск также признали комфортными среди городов-миллиоников. Грозный, Сочи и Тюмень заняли первенство среди крупных городов.

В Ленобласти нашелся свой победитель — город Кудрово. Его признали самым комфортным городом с населением до 50 тысяч человек. Об этом рассказали 78.ru.