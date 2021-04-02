Нотариальное согласие родителей при заселении детей в гостиницы больше не требуется

Правительство России отменило требование о нотариальном согласии родителей при заселении детей в гостиницы. Ранее этот документ был необходим, если дети путешествовали без родителей.

Такое решение связано с тем, что непродолжительные детские поездки часто сопоставимы по стоимости с услугами нотариуса. Кроме того, такое условие превращалось в помеху, если ребенок путешествовал не с родителями, а, например, с близкими родственниками.

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Теперь при заселении в отели несовершеннолетний должен будет предоставить лишь письменное согласие одного из законных представителей, которое составляется в свободной форме. При этом возможность оформления нотариального согласия также сохраняется.