В Петербурге с июля 2022 отменят почти 240 автобусных маршрутов

В связи с транспортной реформой, которая начнется в июле 2022 года, с дорог Петербурга пропадут 238 автобусных маршрутов, из которых 222 — коммерческие.

С 15 июля 2022 года жителей и гостей Петербурга будут обслуживать 459 автобусных маршрутов: 110 социальных маршрутов продолжит обслуживать ГУП «Пассажиравтотранс», еще 349 социальных маршрутов будут выставлены на конкурс. Среди них 254 ныне действующих маршрута и 95 новых.

Уже в следующем году в Петербурге на маршруты выйдут современные низкопольные автобусы. Льготный проезд будет доступен на всем общественном транспорте, сообщает пресс-служба петербургского комитета по транспорту.

Ранее мы рассказывали, что жители пяти районов Ленобласти могут узнать в приложении Яндекс.Транспорт местонахождение ближайшего автобуса по интересующему маршруту и примерное время его прибытия на остановочный пункт.