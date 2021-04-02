«Дом-2» перезапускают на телеканале «Ю»

Телеканал «Ю» перезапускает реалити-шоу «Дом-2», которое выходило на ТНТ с 2004 года по конец 2020. Первый эфир запланирован на 19 апреля.

«Дом-2» сохранит свой прежний формат, а также ведущих: Ольгу Бузову, Ксению Бородину, Ольгу Орлову, Влада Кадони и Андрея Черкасова. Кроме того, в реалити-шоу появятся участники прошлых выпусков.

Обновленное шоу получит название «Дом-2. Новая любовь». Выпуски будут выходить утром и вечером на протяжении двух часов.