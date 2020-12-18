ТНТ закрывает реалити-шоу «Дом-2»

На телеканале ТНТ закрывается самое продолжительное в мире ежедневное реалити-шоу о том, как построить любовь. “Дом-2” стартовал в 2004 году.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу канала, слот проекта заменит линейка из пяти программ в жанре стендап. Большой двухчасовой финал шоу выйдет 30 декабря».
Однако, по информации телеграм-канала Mash, речь все же идет не про полное закрытие, а про смену формата.
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15.12.2020 260