ТНТ закрывает реалити-шоу «Дом-2»

На телеканале ТНТ закрывается самое продолжительное в мире ежедневное реалити-шоу о том, как построить любовь. “Дом-2” стартовал в 2004 году.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу канала, слот проекта заменит линейка из пяти программ в жанре стендап. Большой двухчасовой финал шоу выйдет 30 декабря».

Однако, по информации телеграм-канала Mash, речь все же идет не про полное закрытие, а про смену формата.