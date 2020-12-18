ТНТ закрывает реалити-шоу «Дом-2»

Автор: Гузель Галимова
-
Поделиться

На телеканале ТНТ закрывается самое продолжительное в мире ежедневное реалити-шоу о том, как построить любовь. “Дом-2” стартовал в 2004 году.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу канала, слот проекта заменит линейка из пяти программ в жанре стендап. Большой двухчасовой финал шоу выйдет 30 декабря».

Однако, по информации телеграм-канала Mash, речь все же идет не про полное закрытие, а про смену формата.

Вам будет интересно
ТНТ закрывает реалити-шоу "Дом-2" ТНТ, закрытие, Дом 2
Ветеринары из Ленобласти приняли участие в новогоднем выпуске шоу "Поле чудес"
Эфир программы «Поле Чудес», в котором приняла участие команда ветеринаров из Ленобласти, выйдет на телеэкраны 30 декабря. В записи упоминается, что...
15.12.2020 260
Автор