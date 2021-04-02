Строительные материалы made in Ленобласть представлены на международной выставке

На стенде Центра развития промышленности Ленобласти на выставке MosBuild в Москве свою продукцию продемонстрировали восемь предприятий.

Среди компаний, представляющих 47 регион на выставке: «Арбор Нова» и ее рельефные доски и панели для наружной и внутренней отделки с многослойной покраской; «Ломакс» – сухой фракционный камень; «Полифас-экспорт» — изоляционная продукция трубного и рулонного типа; «Завод высотных конструкций» -стремянки, лестницы, платформы, вышки-туры и другие высотные конструкции; «ХЭЛП Композит» – композитная арматура; «Гласс систем» – мастика, которую можно использовать в любых климатических условиях и гидроактивные смолы для предотвращения протечек на объектах инфраструктуры; «Кингспан» — оцинкованный металлопрофиль и сэндвич-панели; «Термекс» – комбинированный водонагреватель с двумя теплообменниками, электрический котел, геотермальный тепловой насос.

За четыре дня работы выставки предприятия региона провели переговоры и встречи с потенциальными клиентами, а также представили свою новую продукцию.

Вам будет интересно Продукция Ленинградской области экспортируется в 138 стран по всему миру ВЭДсовет посетил Центр развития промышленности Ленинградской области, чтобы выяснить, как поддерживают региональных экспортеров. Центр поддержки экспорта начал работать в Ленинградской области... 20.02.2021 325

Напомним, что в Ленобласти работает Центр поддержки экспорта, который с начала 2020 года провел 16 семинаров для предпринимателей, ведущих или планирующих поставки продукции за рубеж. На сайте Центра легко найти как саму услугу со всеми подробностями, так и два документа, которые нужно заполнить: заявку на услугу и анкету получателя услуги.

Ранее десять компаний из Лен области приняли участие в «Экспортном форсаже». В ходе обучения участники отрабатывали все этапы жизненного цикла экспортного проекта. Наставники вместе с компаниями провели анализ рынка, выбрали покупателя, привели продукт в соответствие с требованиями нового рынка, подготовили экспортеров к переговорам, а также разобрали финансовые, логистические и таможенные вопросы. Стоит отметить, что участники обучения уже заключили первые контракты.

По итогам 2020 года при поддержке Центра поддержки экспорта Ленобласти 65 малых и средних предприятий заключили 103 экспортных контракта. Продукция экспортировалась в 28 стран мира, среди которых Австралия, США, Канада, Норвегия, Армения. Общий объем поддержанного экспорта за год составил 31,9 млн долларов при плановом показателе в 14 млн долларов.