В Ломоносовском районе хотят объявить локальный режим ЧС

Автор: Анастасия Щербакова
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Фото / lentv24.ru/

Дорогу, которая проходит через Лебяжье вдоль берега Финского залива может размыть водой, а вместе с ней и прибрежную жилую зону.

В Ломоносовском районе есть риск возникновения размытие дороги и прибрежной зоны, недалеко от поселка Лебяжье. В связи с этим местные власти планируют ввести местный режим ЧС. Вице-губернатор Ленобласти по безопасности Михаил Ильин лично посетил опасную зону.

Как видно по фото, воды Финского залива постепенно подбираются к жилым домам. Влияет на ситуацию и ветер, который делает обрыв каждым днем все круче. Сил местных жителей для укрепления берега оказалось недостаточно.

Вице-губернатор сообщил о том, что на следующей неделе будет проведено совещание по данной ситуации. Проблемой пообещали заняться. Об этом рассказали lentv24.ru. Фото взяты с сайта lentv24.ru.

Почитайте о том, что в Ломоносовском районе нашли новую незаконную свалку высотой до десяти метров.

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