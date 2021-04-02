Мужчину, решившего искупаться в Фонтанке, пришлось доставать из реки спасателям — фото

Автор: Анастасия Щербакова
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Мужчина, вероятно находившийся в наркотическом опьянении, решил открыть купальный сезон. Однако, оказавшись в воде, быстро передумал. Спасать его приехали МЧС и скорая помощь.

Мужчину, решившего искупаться в Фонтанке, пришлось доставать из реки спасателям - фото фонтанка, скорая помощь, мчсФото: Фонтанка
Мужчину, решившего искупаться в Фонтанке, пришлось доставать из реки спасателям - фото фонтанка, скорая помощь, мчсФото: Фонтанка
Мужчину, решившего искупаться в Фонтанке, пришлось доставать из реки спасателям - фото фонтанка, скорая помощь, мчсФото: Фонтанка

Как сообщает Фонтанка, молодого мужчину вытащили из реки Фонтанки в Петербурге в пятницу, 2 апреля. Как сообщает источник издания, на вид ему около лет 30. Перед своим заплывом гражданин снял с себя штаны.

Вероятно, молодой человек находился в состоянии наркотического опьянения. В машине скорой помощи его продолжительное время приводили в чувство.

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Мужчину, решившего искупаться в Фонтанке, пришлось доставать из реки спасателям - фото фонтанка, скорая помощь, мчс
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31.03.2021 193
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