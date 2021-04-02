Мужчину, решившего искупаться в Фонтанке, пришлось доставать из реки спасателям — фото

Мужчина, вероятно находившийся в наркотическом опьянении, решил открыть купальный сезон. Однако, оказавшись в воде, быстро передумал. Спасать его приехали МЧС и скорая помощь.

Фото: Фонтанка Фото: Фонтанка Фото: Фонтанка

Как сообщает Фонтанка, молодого мужчину вытащили из реки Фонтанки в Петербурге в пятницу, 2 апреля. Как сообщает источник издания, на вид ему около лет 30. Перед своим заплывом гражданин снял с себя штаны.

Вероятно, молодой человек находился в состоянии наркотического опьянения. В машине скорой помощи его продолжительное время приводили в чувство.