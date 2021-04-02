Илона Маска пригласили на конференцию в Петербург

Генерального директора Tesla Motors Илона Маска, а также 20 астронавтов из других стран приглашают посетить международную конференцию Glex 2021. Она состоится в Петербурге с 14 по 18 июня 2021 года.

Как сообщают в городской администрации, местом проведения мероприятия станет Таврический дворец. Конференцию должно посетить порядка 700 человек.

В программу встречи войдет 12 технических сессий, Технический тур в Петергоф и Форум глобального взаимодействия.

Организаторы пригласили на конференцию 20 международных астронавтов, а также Илона Маска. О своем намерении посетить мероприятие в Петербурге американский миллиардер пока не сообщил.