Здание железнодорожного вокзала в Токсово будет реконструировано за полтора года

Реконструкция вокзала железнодорожной станции Токсово начнется уже в этом месяце. Ею займутся Российские железные дороги.

Все работы будут выполняться с максимальным сохранением внешнего вида вокзала, соответствующего проекту 1917 года. Также планируется благоустроить территории вокруг станции. Реконструкция продлится полтора года.

Фото: Всеволожский муниципальный район ЛО

Сейчас здание вокзала не соответствует санитарным, противопожарным нормам и требованиям транспортной безопасности.

Ранее мы рассказывали, что РЖД планирует привести все вокзалы страны к единому стандарту — на вокзалах будут сетевые магазины и кафе, отели и фитнес-центры, а от киосков и лотков хотят отказаться.