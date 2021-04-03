Видео: вандал на глазах у прохожих разрисовал стену здания на Невском проспекте

В сети появилась запись, как молодой человек средь бела дня разрисовал здание напротив станции метро «Площадь Восстания» в Петербурге.

Как видно на записи, люди вокруг старательно не замечают акта вандализма.

«Все, что нужно знать о культуре и безразличии», — написал автор видео, добавив, что остановить молодого человека никто не пытался.

Ранее мы рассказывали, что исторический особняк Нобеля в Петербурге пострадал от вандалов. Они повредили предметы быта, разрисовали поверхности надписями и вскрыли старинный сейф, который был заперт несколько десятков лет.