В Ленобласти 5 апреля трижды перекроют трассу «Скандинавия»

Автор: Гузель Галимова
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Движение будет временно перекрыто на 115-м километре трассы «Скандинавия» В Ленобласти. Причина: переустройство воздушных линий электропередачи.

Как сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад», движение будет перекрыто трижды в течение дня, 5 апреля, на 15 минут: в 15:00, 15:30 и 16:00. Водителей просят учесть данную информацию при планировании своего маршрута.

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На следующий день, 6 апреля, движение будет временно перекрыто на 659-м километре трассы М-10 «Россия» возле Ульяновки в Тосненском районе Ленобласти.

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