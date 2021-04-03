Роспотребнадзор предупредил об опасности пластиковых контейнеров для еды

Далеко не все пластиковые контейнеры можно использовать для хранения еды. Непригодная для пищевых продуктов посуда может нанести вред здоровью. Об этом предупредила начальник отдела надзора по гигиене питания управления Роспотребнадзора по Московской области Надежда Раева.

Существуют пластиковые контейнеры, не предназначенные для контакта с едой. Иногда тара пригодна лишь для единичного использования или только для хранения сыпучих продуктов.

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Она добавила, что еду из контейнеров многоразового использования необходимо перекладывать на тарелку. Постоянное царапание вилками и ножами нарушит целостность покрытия посуды. И в пищу могут попасть соли тяжелых металлов или токсичные элементы, например, формальдегид.

Избавиться от контейнера стоит в том случае, если появились царапины, сколы и неприятный запах.