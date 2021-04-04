Уровень воды в реке Тосна может достигнуть критической отметки

«Северо-Западное УГМС» предупреждает жителей Тосно, что уровень воды в Тосне продолжит расти до 5 апреля. Этот показатель может достигнуть критической отметки, при которой возможны подтопления огородов и построек.

В среду, 31 марта МЧС фиксировал уровень воды на отметке 432 см. При этом критическим показателем является повышение уровня воды до 530 см.

На данный сотрудники МЧС мониторят обстановки в местах, которые наиболее подвержены подтоплению, а местные органы самоуправления информируют население.

Также МЧС подготовили памятки, которыми необходимо руководствоваться при чрезвычайной ситуации.