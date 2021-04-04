Легковушку разорвало на части после столкновения с грузовиком на КАДе — видео

В ночь на 4 апреля на 32-м км внутренней стороны КАД произошло жуткое ДТП — легковой автомобиль влетел на большой скорости в водовоз. Машину разорвало пополам.
Видео последствий столкновения опубликовали в группе ДТП и ЧП / Санкт-Петербург. Как отмечает очевидец, приславший ролик, все случилось на 32-м км внутренней стороны КАД, перед съездом на Руставели.
«Парень залетел под водовоз в левой полосе. Машина разложилась…», — говорит автор видео.
На месте были замечены сотрудники полиции. Другие экстренные службы на место происшествия на тот момент еще не прибыли. Судьба водителя, находившегося в легковушке, неизвестна.
Вам будет интересно
Водитель грузовика, сбивший насмерть пенсионерку на тротуаре в Тосно, стал фигурантом уголовного дела
Ранее ivbg.ru сообщал, что в Тосно 33-летний водитель грузовика Isuzu на тротуаре наехал на 81-летнюю женщину. Пенсионерка от полученных травм...
03.04.2021 76