Легковушку разорвало на части после столкновения с грузовиком на КАДе — видео

В ночь на 4 апреля на 32-м км внутренней стороны КАД произошло жуткое ДТП — легковой автомобиль влетел на большой скорости в водовоз. Машину разорвало пополам.

Видео последствий столкновения опубликовали в группе ДТП и ЧП / Санкт-Петербург. Как отмечает очевидец, приславший ролик, все случилось на 32-м км внутренней стороны КАД, перед съездом на Руставели.

«Парень залетел под водовоз в левой полосе. Машина разложилась…», — говорит автор видео.

На месте были замечены сотрудники полиции. Другие экстренные службы на место происшествия на тот момент еще не прибыли. Судьба водителя, находившегося в легковушке, неизвестна.