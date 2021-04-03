Водитель грузовика, сбивший насмерть пенсионерку на тротуаре в Тосно, стал фигурантом уголовного дела

Ранее ivbg.ru сообщал, что в Тосно 33-летний водитель грузовика Isuzu на тротуаре наехал на 81-летнюю женщину. Пенсионерка от полученных травм скончалась на месте ДТП.

Как стало известно, трагедия произошла в тот момент когда машина двигалась по тротуару для разгрузки в продуктовом магазине расположенном на первом этаже дома №20 по улице Ленина.

По данным ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения, и эксплуатации транспортных средств». Водитель сейчас находится под подпиской о невыезде.

Ранее мы рассказывали, что под Рощино «Ласточка» сбила двух человек. Они живы, их госпитализировали с тяжелыми травмами. Предварительно, мужчины были нетрезвы.