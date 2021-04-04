Акция завершилась подписанием резолюции с требованием сохранить историческое здание.

В Тосково 4 апреля прошел организованный пикет против сноса исторического здания железнодорожного вокзала. Уникальное деревянное здание было возведено в 1916 году в стиле северный модерн. Здание вокзала и станция сыграли важную роль в периоды Гражданской, Советско-Финляндской, Великой Отечественной войн.

В 2020 году местные жители и градозащитники добивались признания деревянного вокзала памятником истории и культуры, но получили отказ от Комитета по культуре. Это положило начало акциям протеста против снова вокзала, прошедшим в Токсово, Петербурге и даже в Москве.

Недавно мы писали о том, что здание железнодорожного вокзала в Токсово будет реконструировано. Сообщения об очередных работах на многострадальном вокзале местные жители восприняли в штыки.

Фото: lentv24.ru Фото: lentv24.ru

Местные жители совместно с активистами провели согласованную акцию, в результате которой оспорили приказ председателя Комитета по культуре Владимира Цоя об отказе включения вокзала в список выявленных объектов культурного наследия. В результате пикет завершился подписанием резолюции с требованием сохранить историческое здание. Об этом рассказали lentv24.