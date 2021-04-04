Участвовать в конкурсе будут школьники — жители Петербурга и Ленобласти в возрасте от 7 до 17 лет.

Заневское городское поселение объявило о старте муниципального конкурса чтецов «Великие стихи Великой Победы». Участвовать приглашают школьников — жителей Петербурга и Ленобласти в возрасте от 7 до 17 лет. Подготовить выступление нужно в номинациях «Стихи» и «Проза».

Заявки принимаются до 20 апреля на электронную почту Janino_dk@mail.ru. Подробные условия на странице Заневского городского поселения в ВКонтакте.

Конкрус посвященный 9 Мая пройдет на сцене Янинского КСДЦ. Победителей наградят памятными подарками. Об этом рассказали в online47.ru.