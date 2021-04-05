Фестиваль «Корюшка идет!» вновь пройдет в мае в Новой Ладоге

Традиционный гастрономический праздник «Корюшка идет!» состоится 14-16 мая в Новой Ладоге.

Гостей фестиваля ждет насыщенная программа: традиционный конкурс рыбной ловли, мастер-классы по приготовлению блюд, ярмарка в «рыбацкой деревне», музыкальное шоу, а также ярмарка ремесел.

Сообщается, что на время проведения праздника запланированные работы по благоустройству части проспекта Карла Маркса будут приостановлены. Фестиваль пройдет на прежнем месте.

К слову, в 2019 году фестиваль «Корюшка идёт!» собрал более 10 тысяч гостей и занял второе место в номинации «Лучшее событие в области гастрономического туризма».

А тем временем в Петербурге цена за килограмм корюшки взлетела до 1 000 рублей. Столь высокие цены рыбаки объясняют отыгрышем за неудачный прошлый год и, скорее всего, это общая картина удорожания в стране.