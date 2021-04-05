Весеннее половодье в Ленобласти находится под контролем

Ситуация с весенним половодьем в Ленобласти находится под круглосуточным контролем спасательных служб.

Так, на 24 реках и озерах региона организован ежедневный автоматический мониторинг уровня воды. На утро 5 апреля на основных водоемах зафиксировано снижение уровня воды от 3 до 13 см от ординара. В ближайшее время опасности не прогнозируется, ситуация находится в пределах нормы.

Также спасательные службы постоянно контролируют состояние напорных и водосбросных сооружений, плотин и дамб, а также усилили контроль за бесхозными гидротехническими сооружениями.

Добавляется, что в каждом районе Ленобласти разработаны планы по реагированию на ЧС в период весеннего подъема воды.

Тем временем в Ленобласти на затороопасных участках рек Сясь, Свирь, Оять завершились ледовзрывные работы. Было использовано 726 кг взрывчатых веществ. МЧС России сообщает, что под угрозой затопления находятся примерно 10 тыс. жителей Ленобласти в 95 населенных пункт.