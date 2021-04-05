Ребенку предстоит сложная операция по извлечению пули.

Сегодня мы писали о том, как 11-летний мальчик был госпитализирован с ранением шеи после прогулки на детской площадке в Кингисеппе. Недавно стало известно, что ребенка отправили в Петербург для сложной операции на шее по извлечению пули.

Для транспортировки мальчика задействовали вертолет, который доставит его в одну из больниц города на Неве. Врачи диагностировали у него ранение мягких тканей шеи инородным телом. До сих пор остается неизвестно кто выстрелил в ребенка. Об этом рассказали 78.ru.