Дождь, мокрый снег и до +6 градусов ожидается в Ленобласти 6 апреля

Во вторник, 6 апреля, в Ленобласти ожидается облачная с прояснениями погода, сообщает ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

Днем в большинстве районов пройдут небольшие, местами умеренные осадки в виде дождя, мокрого снега и снежной крупы. Температура воздуха ночью -2…+3°C, днем +1…+6°C.

Ветер южный, юго-западный умеренный, местами порывы до сильного. Ночью и утром на дорогах местами гололедица.

В Гидрометцентре пообещали россиянам теплую весну и лето. С апреля по сентябрь средние температуры воздуха в России будут около нормы и даже выше. Теплая погода в Северо-Западном федеральном округе ожидается уже в апреле.