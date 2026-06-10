Парковку на 500 автомобилей у медицинского кластера в Песочном оборудовали с учетом потребностей маломобильных граждан. Как сообщает «МК в Питере», 50 мест предназначены для автомобилей людей с инвалидностью и сопровождающих их лиц.

Подъезды к этим парковочным местам оборудовали так, чтобы водителям и пассажирам на инвалидных колясках было удобно садиться в автомобиль и покидать его.

Ранее вице-губернатор Петербурга Кирилл Поляков сообщил о завершении строительства парковки у медицинского кластера. После запуска на стоянке действует 3-месячный бесплатный тестовый период.

Во время открытия маломобильные автомобилисты предложили установить на парковке зарядные устройства для электрокресел и инвалидных колясок. Вопрос оснащения объекта дополнительной инфраструктурой планируют проработать в ближайшее время.