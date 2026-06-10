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Новости Социум

Парковку возле медкластера в Песочном адаптировали для маломобильных граждан

Парковку на 500 автомобилей у медицинского кластера в Песочном оборудовали с учетом потребностей маломобильных граждан. Как сообщает «МК в Питере», 50 мест предназначены для автомобилей людей с инвалидностью и сопровождающих их лиц.

Подъезды к этим парковочным местам оборудовали так, чтобы водителям и пассажирам на инвалидных колясках было удобно садиться в автомобиль и покидать его.

Ранее вице-губернатор Петербурга Кирилл Поляков сообщил о завершении строительства парковки у медицинского кластера. После запуска на стоянке действует 3-месячный бесплатный тестовый период.

Во время открытия маломобильные автомобилисты предложили установить на парковке зарядные устройства для электрокресел и инвалидных колясок. Вопрос оснащения объекта дополнительной инфраструктурой планируют проработать в ближайшее время.

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В Роспотребнадзоре перечислили прививки, обязательные для каждого жителя России

Глава Роспотребнадзора Анна Попова назвала восемь прививок, которые должен сделать каждый житель России.

В Роспотребнадзоре перечислили прививки, обязательные для каждого жителя России - Вакцинация проводится бесплатно за счет средств федерального бюджета России.
Фото: freepik

«В первые дни жизни – это вакцины от туберкулёза, гепатита B. Затем идет вакцинация от кори, коклюша, дифтерии, столбняка, полиомиелита, краснухи. Это жизненно важные вакцины, которые обеспечивают иммунитет на долгие-долгие годы», — сказала Попова.

Глава ведомства уточнила, что эти вакцины включены в национальный календарь прививок. Вакцинация проводится бесплатно за счет средств федерального бюджета России.

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Теги

Попова роспотребнадзор Россия вакцина вакцинация здравоохранение

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