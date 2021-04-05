В этом году в московском параде на Красной площади задействуют более 12 тысяч человек, 190 единиц наземной техники, 76 самолетов и вертолетов.

Сегодня, 5 апреля, на подмосковном полигоне «Алабино» состоялась первая репетиция парада, посвященная годовщине победы в Великой Отечественной войне.

Парад в этом году обещают в обычном формате. В прошлом году он был перенесен на 24 июня из-за коронавируса. В этом году в параде будут участвовать более 12 тысяч военнослужащих. Среди них офицеры, сержанты и солдаты, курсанты военных учебных заведений, участники движения «Юнармия», представители казачьего войска. Все участники парада прошли вакцинацию.

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости Фото: Евгений Биятов / РИА Новости Фото: Евгений Биятов / РИА Новости Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Всего проведут 12 совместных тренировок. На параде задействуют более 190 единиц наземной техники. А небо украсят 76 самолетов и вертолетов.

Помимо всеми известного Т-34, зрители парада увидят современные образцы танковой техники, в том числе Т-14 «Армата», бронеавтомобили «Тайфун», ракетный комплекс «Искандер-М» и много другое. Пилотажные группы «Русские витязи» и «Стрижи» также ожидаются в составе парадного строя авиации. В финале выступления штурмовики Су-25 окрасят небо в цвета российского триколора.

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости Фото: Евгений Биятов / РИА Новости Фото: Евгений Биятов / РИА Новости Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

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